Ciudadanos que circulaban por la calle 56 con carrera 14, en el barrio Cevillar, fueron testigos de un ataque a bala que cobró la vida de un motociclista. El hecho de sangre se registró a eso de las 6:10 de la mañana en la concurrida avenida Cordialidad.

Las autoridades identificaron a la víctima como Jairo Antonio Porta Conrado, de 33 años, quien estaba estacionado sobre la vía, justo unos metros antes del semáforo, usando su teléfono celular.

Según el informe suministrado por la Policía, Porta Conrado, quien conducía su motocicleta marca Honda, detuvo la marcha en el semáforo que está por la zona debido a que había cambiado a rojo.

Mientras esperaba el cambio de luces del semáforo, un sujeto que se movilizaba en un vehículo similar lo interceptó y, sin mediar palabra, le propinó varios disparos para posteriormente huir con rumbo desconocido.

Tras ser atacado, la víctima cayó de la moto y quedó tendido sobre uno de los andenes, falleciendo en el lugar de los hechos debido a la gravedad de sus heridas.

Justamente, cámaras de seguridad del sector captaron el momento exacto del hecho, que cobró la vida del Porta Conrado.

Por el momento, las autoridades adelantan investigaciones para determinar los móviles del hecho y dar con el paradero del agresor.

