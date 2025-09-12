En la tarde del jueves 11 de septiembre, la tranquilidad del conjunto residencial Zafiro, en el sector de Alameda del Río, al norte de Barranquilla, se vio interrumpida por un grave incidente. Un ascensor presentó una falla repentina, descendió de manera brusca y dejó a personas atrapadas en su interior.

Vecinos relataron que tras el estruendo inicial se activaron las alarmas de emergencia, lo que permitió la rápida llegada de ambulancias, unidades del Cuerpo de Bomberos y la Policía Metropolitana. Tras varios minutos de tensión, los socorristas lograron abrir las puertas del ascensor y rescatar a los afectados.

Según el reporte de las autoridades, las heridas más graves las sufrieron Karen Pilar Fontalvo Quintero, de 36 años, y su hija de 3 años, quienes ingresaron al ascensor segundos antes de la falla.

La mujer resultó con fracturas en ambas piernas y la niña con lesiones en sus extremidades. Ambas fueron trasladadas a la clínica Porto Azul, donde permanecen bajo observación médica.

El estado de salud de la menor se desconoce, al igual que el de su madre, Karen Fontalvo.

El caso generó indignación entre los residentes del conjunto, quienes aseguraron que no es la primera vez que se presentan problemas con los elevadores, por lo que manifestaron su preocupación por el mantenimiento de los mismos.

Aunque de manera pública no se conoce algún comunicado de la administración del edificio, esta habría anunciado que se mantiene una colaboración con las inspecciones técnicas para determinar si se trató de una falla mecánica puntual o de un problema estructural en el sistema de ascensores.

El incidente dejó en evidencia la preocupación de los habitantes, quienes exigen respuestas rápidas y medidas de control que garanticen la seguridad en una de las urbanizaciones más grandes de la capital del Atlántico.