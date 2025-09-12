Desde la noche del pasado jueves se vienen registrando emergencias en varios municipios del sur del Atlántico por el efecto de un vendaval y fuertes vientos.

En el caso del municipio de Santa Lucía, la ciudadanía reportó casas destechadas, enseres dañados y afectaciones en la vía.

En Sabanalarga, un vendaval hizo estragos en el corregimiento de La Peña durante horas de la noche y afectó algunos hogares.

Mientras tanto, en la madrugada de este viernes algunas personas también reportan algunas lluvias y fuertes brisas en los municipios de Candelaria, Atlántico, Manatí y Sabanagrande.

Desde Ponedera y Repelón las fuertes brisas mantienen en vilo a la ciudadanía desde tempranas horas de la mañana.

Por otro lado, en Campo de la Cruz reportan tormentas eléctricas con vientos fuertes desde la noche de ayer.

Deslizamiento por lluvias

La Alcaldía de Piojó informó este viernes que debido a deslizamientos ocasionados por las recientes lluvias en el municipio, la bancada de la vía Piojó-Hibácharo, a la altura de la entrada al Ecohotel, sufrió afectaciones y su paso quedó restringido para algunos vehículos como volquetas, camiones y otros automotores pesados.