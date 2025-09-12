Como parte de la campaña De la Mano con la Primera, liderada por la primera dama de la ciudad, Katia Nule, y ejecutada a través de la Gerencia de Desarrollo Social, se llevó a cabo un curso de formación teórico-práctico en los oficios de todero en mampostería y plomería, beneficiando a 150 hombres barranquilleros interesados en fortalecer sus capacidades laborales.

Lea más: Contraloría abre proceso administrativo sancionatorio fiscal contra alcalde de Sabanalarga

Este programa, con una duración total de 20 horas, tuvo como objetivo ofrecer herramientas técnicas y conocimientos básicos en dos áreas fundamentales para el mantenimiento y mejoramiento de espacios: mampostería y pintura, por un lado, y plomería y fontanería, por el otro.

“Queremos seguir generando oportunidades reales para nuestros ciudadanos. Este tipo de formación práctica les abre las puertas al trabajo independiente, al emprendimiento y, sobre todo, a la dignificación del oficio”, expresó la primera dama Katia Nule, durante el acto de cierre del curso.

En el primer módulo, los participantes recibieron formación en fundamentos esenciales sobre tipos de superficies, uso de herramientas especializadas, técnicas de preparación y acabado, así como el manejo de estructuras tipo drywall. Asimismo, fortalecieron habilidades relacionadas con el uso de compresores, estuco y materiales de pintura decorativa.

Por su parte, el segundo modulo estuvo enfocado en plomería y fontanería, donde los asistentes adquirieron conocimientos en instalación, reparación y mantenimiento de redes de agua potable y desagüe.

Aprendieron el uso de materiales como PVC, cobre y PPR, aplicando técnicas de corte, ensamblaje y soldadura, además de la detección de fugas y montaje de sistemas en escenarios simulados.

Lea más: Contraloría abrió proceso de responsabilidad fiscal por irregularidades en la construcción de canal en Sabanalarga

La capacitación estuvo a cargo de los instructores Gilberto Segundo Rodríguez Ortega y Madian Esther Muskus Salazar, quienes guiaron el proceso bajo una metodología práctica y participativa, con ejercicios en escenarios reales y simulados.