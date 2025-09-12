La Contraloría General de la República aperturó un proceso de responsabilidad fiscal por irregularidades en la construcción de canal para el encauzamiento de arroyos en Sabanalarga.

Según el ente de control, se identificaron varias inconsistencias con posible incidencia fiscal, relacionadas con la ejecución y culminación de las obras del proyecto “Construcción de la canalización de los arroyos Los Robles, Primero de Diciembre y Siete de Agosto del municipio de Sabanalarga”, las cuales señaló, se encuentran sin terminar, abandonada y sin prestar servicio a la comunidad.

El proceso de responsabilidad fiscal, a cargo de la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción, fue abierto por $9 mil millones.

“Esta apertura se da como parte del seguimiento permanente realizado por la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la Contraloría, a los recursos públicos destinados a la ejecución de este contrato de obra para el encauzamiento de aguas, que es de vital importancia para el municipio”, se lee en el comunicado.

La Contraloría señaló además, que como resultado de dicho seguimiento se identificaron presuntas irregularidades relacionadas con el porcentaje de ejecución de la obra física, lo que ocasionó principalmente la ruptura de tuberías de alcantarillado.

Pese a que estos daños fueron superados, se requirió la "reubicación de tuberías y manjoles", así como la necesidad de adelantar trámites ante la Corporación Autónoma Regional para la obtención de permisos que permitan intervenir el cauce de los ríos.

