La Personería Municipal de Soledad ha activado la ruta de protección a favor de Johana Baca Echeverría, la mujer de 34 años que resultó gravemente herida tras caer desde el cuarto piso de una torre del conjunto residencial Puerto Armónica, en hechos ocurridos en la madrugada del pasado miércoles 10 de septiembre.

Un reporte policial señala que pasada las 3:00 de la madrugada se alertó sobre un incidente en la torre 13 del complejo habitacional, luego de que se escucharan gritos y un posible llamado de auxilio de Johana Alexandra.

De acuerdo con información preliminar, la caída se produjo luego de una discusión con su pareja sentimental, Edison García Serrano, quien presenta antecedentes por los delitos de violencia intrafamiliar (7 de mayo de 2016), inasistencia alimentaria (2011 y 2017), y lesiones personales (17 de diciembre de 2013).

Johana Baca Echeverría sufrió fractura de cadera y otras lesiones de consideración, por lo que fue trasladada a un centro médico para recibir atención especializada.

Ante la gravedad de los hechos, el personero municipal, Benjamín Latorre, informó que se han activado los mecanismos de protección contemplados en la ruta de atención para casos de violencia de género.

“Desde la Personería hemos activado la ruta de protección a Johana Baca Echeverría, quien resultó violentada en circunstancias que son materia de investigación, por violencia de género. Por ello, se dio traslado a la Fiscalía General de la Nación, Comisaría Tercera de Familia de Soledad, Secretaría de la Mujer y la Policía Nacional”, señaló el funcionario.