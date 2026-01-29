El conjunto residencial de Puerto Armónica en soledad vivió un escenario el primer encuentro comunitario de este año, en el marco de una estrategia “Tránsito a tu barrio”; una iniciativa construida por la administración que busca acercar la institucionalidad a los territorios para escuchar a la ciudadanía y construir soluciones reales en materia de seguridad vial.

“Soy un convencido que la movilidad no se construye desde un escritorio, se construye aquí: en las calles, en los pasos peatonales donde transitan nuestros niños. Agradezco a los administradores del conjunto que nos invitaron, porque saben que hay preocupaciones reales: exceso de velocidad, mal parqueo de vehículos, y la necesidad urgente de más educación vial. Y no son quejas: son alertas que vamos a atender juntos a nuestro equipo de trabajo”, expresó Santander Donado Ibáñez, director del IMTTRASOL, quien busca darle mejoras a las condiciones viales de la comunidad.

En ese sentido,como resultado de este espacio de diálogo, se acordaron acciones concretas orientadas a mejorar la seguridad vial en esta zona, entre ellas, jornadas de educación vial, instalación de reductores de velocidad y operativos de control ante el mal parqueo de vehículos, medidas que responden directamente a las necesidades expuestas por los habitantes.

Los habitantes de Puerto Armónica mostraron su satisfacción por la realización del encuentro, destacando la importancia de ser escuchados y de contar con una respuesta oportuna por parte del director de Tránsito.

“Estás actividades son importantes porque empezamos a tener mejor cultura vial, porque hay muchos inconvenientes al momento de transitar los vehículos en los sectores aledaños y la idea es que se ejecute todo lo propuesto en esta visita”, precisó Alan Contreras, de la comunidad de Puerto Armónica.

Asimismo la entidad informó que la próxima semana se estará llevando a cabo un nuevo encuentro en el sector de Las Acacias, se espera la segura participación ciudadana de los habitantes es clave para lograr en conjunto una movilidad más segura, ordenada y humana.