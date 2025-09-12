Nuevos detalles se conocen alrededor del homicidio que se registró en horas de la madrugada de este viernes 12 de septiembre en el barrio Las Palmas, suroriente de Barranquilla, donde un hombre fue violentamente atacado por unos desconocidos.

La víctima fatal fue identificada como Julio Emiro Ahumada Viloria, un adulto mayor, de 60 años, que se ganaba la vida a bordo de su motocicleta como un mensajero de la Funeraria Los Olivos.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, a eso de las 12:05 a. m. unos patrulleros fueron los que hallaron el cuerpo sin vida de Ahumada tendido sobre el piso en la calle 34 con carrera 7B tras ser alertados por un ciudadano.

La escena era cruda: Ahumada tenía dos profundas puñaladas en el cuello, la mirada perdida y una expresión facial que denotaba el terror y la agonía que vivió en sus últimos momentos en vida.

Tumbado en el piso, abandonado a su suerte, los agentes hallaron a un costado del cuerpo del hombre un cuchillo con el que, según las autoridades, presumen que se cometió el hecho de sangre.

Con el paso de las horas, familiares del occiso revelaron que este se desempeñaba como mensajero de la Funeraria Los Olivos, trabajando de sol a sol a bordo de su motocicleta. Asimismo indicaron que el hombre habría sido atacado para robarle su motocicleta.

Esta teoría toma fuerza ya que en el momento en que los agentes hallaron el cuerpo, este tenía puesto un casco de color negro. Sin embargo, la motocicleta no fue encontrada en el sitio.

Con profundo dolor en el corazón, allegados y amigos de Julio Emiro piden a las autoridades que investiguen a fondo el caso, exigiendo la captura de los criminales que le arrebataron la vida a un hombre trabajador.