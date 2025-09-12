En el marco de la ofensiva permanente contra el delito, orientada a garantizar la seguridad y la convivencia ciudadana en Barranquilla y su área metropolitana, la Policía Nacional, a través de unidades de la Seccional de Investigación Criminal (SIJIN MEBAR), logró en las últimas horas un importante resultado operativo en el suroccidente de la ciudad.

Mediante labores investigativas, fue capturado alias Hito, de 27 años de edad, quien era requerido mediante orden judicial por los delitos de homicidio en grado de tentativa en concurso con fabricación, tráfico o porte de armas de fuego.

La captura se efectuó en el barrio El Bosque, localidad Suroccidente de Barranquilla. ‘Hito’ es señalado como el presunto responsable de un ataque armado contra una persona el pasado 12 de mayo de 2024 en el mismo sector, tras una riña entre vecinos.

El brigadier general Edwin Masleider Urrego Pedraza, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, manifestó que este resultado hace parte de las acciones operativas lideradas para garantizar la tranquilidad y seguridad ciudadana.

Asimismo, destacó que se enmarca dentro de una estrategia de intervención integral que viene siendo implementada en barrios priorizados por su alto nivel de afectación en materia de seguridad y orden público, con el fin de desarticular estructuras delincuenciales y fortalecer la convivencia en estos sectores.

La Policía Nacional continúa desplegando todas sus capacidades institucionales para contrarrestar los delitos de alto impacto, proteger la vida de los ciudadanos y llevar ante la justicia a quienes pretendan alterar la convivencia en los territorios.

También, reafirma su compromiso en la lucha contra el microtráfico, el porte ilegal de armas y cualquier conducta delictiva que ponga en riesgo la seguridad de la ciudadanía.

La Policía Nacional reafirma su compromiso con la lucha contra el microtráfico y las estructuras que afectan la seguridad ciudadana, e invita a la comunidad a seguir denunciando de manera oportuna cualquier hecho delictivo a través de la línea de emergencias 123, o a través del número 317 896 5523, línea directa contra el crimen.