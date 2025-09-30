La Fiscalía General de la Nación anunció que José Ramón Sandoval Sandoval, alias Jochin, fue judicializado por ser el presunto responsable del asesinato de un hombre el pasado 12 de septiembre en el barrio Cevillar de Barranquilla.

El ente acusador informó que los elementos materiales probatorios permitieron que Sandoval Sandoval aceptara la responsabilidad de los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

El hombre, cuya captura fue realizada por el CTI el pasado 18 de septiembre, le disparó en cuatro oportunidades a Jairo Antonio Porta Conrado, de 33 años, quien estaba estacionado sobre la vía, en la calle 56 con carrera 14, justo unos metros antes del semáforo, usando su teléfono celular.

Tras ser atacado, la víctima cayó de la moto y quedó tendido sobre uno de los andenes, falleciendo en el lugar de los hechos debido a la gravedad de sus heridas.

Cámaras de seguridad del sector captaron el momento exacto del hecho, que cobró la vida del Porta Conrado.

Otro presunto asesino fue judicializado en Barranquilla

La Fiscalía, en el mismo comunicado, informó que también logró que un juez le impusiera medida de aseguramiento en centro carcelario a Manuel Enrique González Silva, acusado de asesinar con arma de fuego a una mujer, en hechos ocurridos el pasado 24 de septiembre en el barrio San Isidro de la capital del Atlántico.

“Tras la alerta de la comunidad, la Policía Nacional lo capturó en flagrancia. En su poder le fue hallada el arma de fuego que supuestamente utilizó en el atentado y cartuchos compatibles con el arma. Ninguno tenía los permisos competentes para portarlo", se lee en el informe del ente acusador.

Es procesado por los delitos de tentativa de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. No aceptó los cargos.