Unidades de la Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, dio con la captura en flagrancia de alias El Negro Daniel, presunto integrante de la estructura criminal ‘Los Costeños’.

Leer más: Estas son las cartas en las que el feminicida de Yolanda Estefany Arias confesó el crimen

La detención de logró en medio de una diligencia de allanamiento y registró realizada en el barrio La Esmeralda suroccidente de Barranquilla. Alias El Negro Daniel deberá responder ante las autoridades por los delitos de fabricación, porte o tenencia de armas de fuego o municiones y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; además, cuenta con anotaciones judiciales por el delito de lesiones culposas.

En el procedimiento judicial también fue incautado un fusil AR-15 calibre 5.56 mm, un proveedor de fusil, una mira telescópica 4x32, veinticinco cartuchos sin percutir calibre 9 mm y tres mil gramos de marihuana.

Le puede interesar: Hombre es asesinado de un disparo en la cabeza en Villa San Carlos

De acuerdo con las autoridades, alias El Negro Daniel, bajo las órdenes de alias La Hormiga, cabecilla de la organización ‘Los Costeños’, estaría vinculado a actividades delictivas como la venta, almacenamiento, transporte y expendio de armas de fuego y estupefacientes, utilizadas para cometer delitos como el sicariato y el hurto en todas sus modalidades.

“Estas acciones forman parte de las estrategias implementadas para impactar las estructuras criminales responsables de la venta, almacenamiento, transporte y expendio de armas de fuego, estupefacientes, así como de actividades relacionadas con el hurto y el sicariato en Barranquilla y su área metropolitana”, dijo el Brigadier General Edwin Masleider Urrego Pedraza, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla.

Lea también: Agente de tránsito fue arrollado por motociclista en Soledad