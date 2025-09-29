Un grave hecho de intolerancia vial se registró este lunes en la calle 30 de Soledad, a la altura de los colegios ITIDA e INEM, cuando el agente de tránsito Yelmis Cantillo fue arrollado por un motociclista que ignoró la señal de PARE e intentó evadir el control, dejándolo herido en plena vía pública.

El director del Instituto de Tránsito de Soledad, Santander Donado, condenó el ataque y exigió respeto por la labor de los uniformados.

“Es lamentable que un ciudadano de manera irresponsable no acate las indicaciones de los agentes, atente contra su vida y se dé a la huida como ocurrió este medio día”.

El funcionario informó que el agente Cantillo fue trasladado a la clínica La Victoria, donde recibe atención médica por las lesiones sufridas tras el impacto.

Donado recordó que, debido al cierre preventivo del puente peatonal de la zona, el Instituto de Tránsito habilitó un paso peatonal regulado para garantizar la seguridad de estudiantes, docentes y ciudadanos que a diario transitan por el sector.

“Hacemos un llamado a todos los conductores para que respetemos la vida en la vía”, puntualizó.

Las autoridades iniciaron la búsqueda del motociclista responsable, quien huyó tras arrollar al uniformado.