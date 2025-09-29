Un hombre identificado como Juan Carlos Hurtado Blanco, de 29 años, fue asesinado en el barrio Villa San Carlos, en la localidad Metropolitana de Barranquilla.

El hecho se registró a las 2:57 a. m. de este lunes 29 de septiembre en la carrera 99D con carrera 1E, cuando residentes del sector alertaron a través de la línea de emergencias 123 sobre la presencia de un cuerpo tendido en vía pública.

Al llegar al sitio, las autoridades confirmaron que la víctima presentaba una herida por arma de fuego en la región de la cabeza, que le causó la muerte de manera inmediata. Cerca al lugar fue hallada una motocicleta abandonada.

De acuerdo con información policial, Hurtado Blanco registraba tres anotaciones judiciales por los delitos de porte ilegal de armas de fuego, lesiones culposas y violencia intrafamiliar.

Las autoridades adelantan las investigaciones para esclarecer las circunstancias de este homicidio.

Una de las pistas que siguen los últimos movimientos que tuvo la víctima, en específico en la noche del domingo cuando fue visto ingiriendo bebidas embriagantes en el barrio 20 de Julio, cerca del lugar donde fue encontrado.

Además, allegados de la víctima aportaron que esta había trabajado como conductor de bus en la compañía de transporte público colectivo Coochofal y tenía al menos una semana de haber llegado de Bogotá.