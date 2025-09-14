Lo que prometía ser una jornada festiva se tornó en momentos de angustia este sábado en el municipio de San Ángel, Magdalena, cuando un fuerte vendaval sorprendió a decenas de personas que se preparaban para disfrutar de las tradicionales fiestas de corralejas.

El fenómeno natural provocó serios daños en la estructura del recinto, desprendiendo láminas, maderas y otros elementos que salieron disparados por la fuerza del viento. Las imágenes del suceso evidencian la intensidad del vendaval y la vulnerabilidad de estos escenarios improvisados.

A pesar del caos, no se reportaron personas heridas. Sin embargo, las autoridades locales hicieron un llamado urgente a fortalecer las medidas de seguridad en este tipo de eventos masivos para prevenir emergencias futuras.

El hecho quedó grabado en videos, que fueron difundidos en redes sociales por los mismos asistentes al evento. En las imágenes se nota el momento en que salen “volando” pedazos de láminas y madera, en medio del pánico de los presentes.

Las corralejas, en sus últimos días

Hay que recordar que las corralejas, una práctica habitual en muchos municipios de la región Caribe, entraron en la ley que prohíbe las corridas de toros, que recientemente fue ratificada por la Corte Constitucional el pasado 4 de septiembre.

La ley, llamada ‘No más olé’, entrará en vigencia en 2027, e incluye otras prácticas de maltrato animal como la peleas de gallos.

Por esto, esta corraleja, la celebrada en San Ángel, no podrá celebrarse desde 2027, así como tampoco las corridas de toros, rejoneo, novilladas, becerradas, tientas, corralejas, peleas de gallos y coleo.