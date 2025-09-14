El subintendente de la Policía Jorge Armando Tapias, jefe de protección del alcalde de Arauca, Juan Alfredo Qüenza, fue asesinado a bala en la noche de este sábado 13 de septiembre, cuando se encontraba en un billar, ubicado en el sector de El Remolino.

De acuerdo con testigos, el uniformado de 34 años se encontraba en el establecimiento y a eso de las 9:30 de la noche fue abordado por un hombre que se movilizaba en una motocicleta, quien desenfundó un arma y la accionó contra Tapias en diferentes oportunidades.

La noticia fue confirmada por el alcalde Qüenza, quien desde su cuenta de X dedicó unas emotivas palabras al uniformado.

“Gracias, amigo Jorge Tapias por siempre estar al lado mío, por convertirse en mi sombra, en mi protección. Me queda el dolor en el pecho, pero muchas carcajadas y vivencias; jamás le llamé la atención porque hacía su trabajo impecable. Usted fue un señor siempre, mi cabo Tapias”, escribió en redes sociales.

“Esta guerra no tiene contemplación, no mira hijos, esposa o familia, es una guerra absurda, donde pierde la vida un gran hombre, un gran amigo, que en este año y medio me brindó su amistad, me acompañó sin nunca decirme no, que siempre estaba a disposición y su mayor alegría era su familia”, añadió.

Asimismo, desde la Alcaldía de Arauca emitieron un comunicado en el que lamentan el asesinato del subintendente.

#Condolencias | La Alcaldía de Arauca lamenta el asesinato de Jorge Armando Tapias, integrante del esquema de seguridad del alcalde Juan Qüenza.



Expresamos solidaridad y fortaleza a su familia, amigos y compañeros en este difícil momento. 🕊️ pic.twitter.com/mt1N2qjcog — Alcaldía de Arauca (@alcaldiaarauca) September 14, 2025

Las autoridades adelantan investigaciones para determinar los móviles del asesinato, así como también dar con la ubicación de los responsables.