A través de un boletín, la Fiscalía reportó este domingo que fue condenado un hombre que intentó ingresar al país, procedentes de México, 100 mil dólares ocultos en una maleta doble fondo en el Aeropuerto Internacional El Dorado de la capital del país.

Lea también: Madre de Tatiana Hernández reveló que abandona Cartagena tras recibir amenazas de banda criminal

Agregó el ente acusador que el 23 de julio de 2018, en los filtros aduaneros, el sujeto omitió reportar el dinero que llevaba escondido en su equipaje, del cual no tenía soportes válidos sobre su origen y destinación.

El Tribunal Superior de Bogotá condenó por ello a Julián Alberto Correa Betancur a 10 años de prisión, tras revocar la absolución en primera instancia.

Lea también: Redada contra el tráfico de estupefacientes deja ocho capturados y un menor aprehendido

“El fallo revocó la decisión de primera instancia que había absuelto al procesado y, por el contrario, lo declaró responsable del delito de lavado de activos. Además, le impuso una multa equivalente a 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y precisó que la pena debe hacerse efectiva en establecimiento carcelario”, se lee.

Agrega el ente de investigación penal que en los filtros aduaneros, Correa indicó que portaba 1.010 dólares, 890 pesos mexicanos y 189.000 pesos colombianos. Sin embargo, no se refirió a los 100.000 dólares que escondía en su equipaje.

Lea también: Siete muertos y cuatro heridos en ataque armado a un billar

“En su momento aseguró que las divisas eran el pago por una relación laboral que sostuvo con un tercero. Sin embargo, la Fiscalía demostró que el hombre no aportó información o documentos que demostraran válidamente su origen y destinación”, concluye la información.