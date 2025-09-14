En la mañana de este domingo 14 de septiembre fueron reportados varios ataques y hostigamientos contra la fuerza pública en diferentes municipios del departamento del Cauca.

Leer más: Judicializado presunto asesino de un servidor judicial en Boyacá en hechos perpetrados el pasado 2 de septiembre

Las acciones contra los uniformados se registraron en los municipios de Caloto, Corinto, Toribío, Cajibío, Miranda y Silvia, donde se escucharon ráfagas de fusil y explosiones. Al parecer, los ataques se perpetraron de manera simultánea.

Hace pocos días Francia y Petro estuvieron en el Cauca dando discursos de amor y paz y vean, hoy en El Carmelo, Cajibío (Cauca), hay una incursión armada de las las FARC.



Un policía asesinado y varios heridos. pic.twitter.com/FVSQjry01U — Isa Mejía (@isamg6) September 14, 2025

En uno de los ataques, perpetrado contra la estación de Policía del corregimiento El Carmelo, en el municipio de Cajibío, un policía resultó muerto y otros cuatro heridos. Por este hecho, también resultaron afectadas varias edificaciones.

Le puede interesar: SAE denuncia que uno de sus inmuebles fue convertido en vertedero de restos de cementerio y de residuos de hospital

Captura de video/Redes sociales

La víctima fatal fue identificada como David Fabián Rodríguez Navarro, patrullero de la Policía.

El mayor general Carlos Fernando Triana, director de la Policía, envió un mensaje de solidaridad a la familia de las víctimas.

“Condenamos y rechazamos con la mayor contundencia el atentado criminal perpetrado contra la subestación de Policía de El Carmelo (Cauca), que segó la vida de nuestro patrullero David Fabián Rodríguez Navarro y dejó heridos a otros cuatro uniformados.”, escribió.

Lea también: Caso de Tatiana Hernández seguirá siendo investigado desde Cartagena, a pesar de solicitud de traslado

“Toda nuestra solidaridad con sus respetadas familias, con el compromiso de desplegar las capacidades de inteligencia e investigación criminal dirigidas a dar con el paradero de los asesinos y ponerlos a buen recaudo de la justicia.”, agregó.

¡𝗣𝗘́𝗥𝗗𝗜𝗗𝗔 𝗜𝗥𝗥𝗘𝗣𝗔𝗥𝗔𝗕𝗟𝗘! Condenamos y rechazamos con la mayor contundencia el atentado criminal perpetrado contra la subestación de Policía de El Carmelo (Cauca), que segó la vida de nuestro patrullero David Fabián Rodríguez Navarro y dejó heridos a otros cuatro… pic.twitter.com/ceenxYMd8c — Mayor general Carlos Fernando Triana Beltrán (@DirectorPolicia) September 14, 2025

Tropas del Ejército y unidades adicionales de la Policía se desplazaron al lugar para asegurar el área.

Se conoció que los estaques estarían vinculados con la estructura Dagoberto Ramos de las Disidencias de las Farc, uno de los grupos armados que hacen presencia en este sector del Cauca.

Lea además: Vuelven los foros presenciales del Centro Democrático: este domingo se realiza en Cartagena

Por su parte, la comunidad de en el sector de Mondomo, en Santander de Quilichao, Cauca, denunció la presencia de cilindro presuntamente cargado con explosivos sobre la vía panamericana, que conecta a Popayán y Cali.