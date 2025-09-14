La Fiscalía informó este domingo en un comunicado que Adrián José Valderrama González fue capturado y judicializado como presunto responsable del homicidio agravado del servidor judicial Javier Sánchez Medina, ocurrido en zona rural de Moniquirá (Boyacá) el pasado 2 de septiembre.

“La víctima, que se desempeñaba como abogado sustanciador del Juzgado Penal del Circuito de Moniquirá, fue encontrada muerta y con signos de violencia en su lugar de residencia, ubicado en la vereda Monjas Bajo. Entre tanto, su vehículo fue localizado abandonado en área urbana”, se lee.

Según el ente acusador, Valderrama González, de nacionalidad venezolana, “habría acompañado al servidor judicial al inmueble, causado la muerte y escapado del lugar. Posteriormente, ante las actividades de policía judicial desplegadas por personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), se presentó voluntariamente en la estación de policía de Moniquirá”.

Por ello, un fiscal de la Seccional Boyacá le imputó el delito de homicidio agravado y solicitó la imposición de medida de aseguramiento en establecimiento carcelario, petición a la que accedió el juez penal de control de garantías.