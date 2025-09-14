El CTI de la Fiscalía, junto a la Policía, logró capturar a un hombre en el departamento de Santander acusado de abusar sexualmente de una niña de 12 años.

La Fiscalía detalló que se trata de una investigación que empezó desde noviembre de 2024, cuando un menor de edad fue encontrado solo y con golpes en la vía pública del municipio de Gámbita.

El menor relató que se había escapado de su casa porque su mamá iba a castigarlo con un lazo, pues le había contado que su padrastro había abusado de su hermanita de apenas 12 años.

La Fiscalía Séptima Seccional de San Gil asumió la investigación, que luego terminó con una orden de captura contra el hombre emitida por el Juzgado Promiscuo Municipal de Simacota.

Se conoció que el implicado trabaja como contratista de una empresa de aseo. Fue detenido en una vía pública justo al frente de la estación de Policía de Gámbita.

El hombre quedó a disposición de la Fiscalía para responder por el delito de actos sexuales violentos agravados.

Capturan en Cicuco, Bolívar, a hombre señalado de abuso sexual

Unidades de la Policía Nacional de la especialidad de vigilancia y de Infancia y Adolescencia capturaronen el municipio de Cicuco, Bolívar, a un hombre que era buscado para que respondiera por el delito de abuso sexual en menor de edad.

Se trata de un pescador de 61 años, al que le descubrieron, en desarrollo de planes de registro y control, la orden de captura por los delitos de acceso carnal violento y actos sexuales con menor de 14 años.

Era buscado desde el 7 de septiembre de 2018 por orden del Juzgado Cuarto Penal Municipal de Barrancabermeja, Santander.

“La captura del hombre pone fin a una búsqueda de siete años, ya que la orden de detención en su contra data de 2018. El hombre, de 61 años, soltero y con estudios de primaria, fue detenido en el mismo lugar donde reside, lo que sugiere que habría estado en su hogar durante todo este tiempo”, dijo la Policía de Bolívar.