Un grupo de madres de familia denunció un presunto caso de abuso policial dentro del Hogar Sagrada Familia del ICBF, en el barrio Las Cruces de Bogotá, donde uniformados excedieron el uso de la fuerza y utilizaron armas tipo táser contra niñas y adolescentes bajo medida de protección.

Lea más: La posibilidad de la tercera descertificación de los Estados Unidos a Colombia

De acuerdo con el testimonio de una de las mujeres a CityNoticias, el personal del centro contactó a la Policía para atender un desorden protagonizado por algunas menores. Sin embargo, según testigos, la intervención terminó con varios jóvenes lesionados.

Ante lo ocurrido, este sábado 13 de septiembre la Procuraduría General de la Nación informó sobre las primeras acciones de vigilancia frente al comportamiento de los agentes en este hogar infantil.

En un comunicado oficial, la entidad explicó que funcionarios de la Delegación para la Infancia, Adolescencia y Mujer se trasladaron al lugar para liderar una mesa de trabajo con el ICBF, la Defensoría del Pueblo, el equipo directivo de la fundación, padres de familia y algunos de los menores.

“El día de ayer la Procuraduría General de la Nación, a través de la Delegación para la Infancia, Adolescencia y Mujer, hizo presencia en el Hogar Sagrada Familia del ICBF”.

La @PGN_COL hizo presencia en el Hogar Sagrada Familia del ICBF, en Las cruces (Bogotá), para vigilar atención a situación ocasionada por algunas niñas y adolescentes con medida de protección. Al parecer, se presentó un presunto uso excesivo de la fuerza https://t.co/wgrv8YnltM — Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) September 13, 2025

Como primera medida, se solicitó la activación inmediata de las rutas de salud para valorar a los niños y adolescentes que habrían resultado afectados.

“El trámite de mediación, el Ente de Control solicitó que se activara inmediatamente las rutas de sanidad para realizar las valoraciones correspondientes”, se lee en el comunicado.

Entre las decisiones adoptadas, el ICBF anunció que su Oficina Jurídica interpondrá una denuncia penal por el presunto uso excesivo de la fuerza. Asimismo, la Regional Bogotá verificará si existe lugar a un proceso sancionatorio contractual contra la fundación y revisará la operación administrativa del hogar.

“La Regional Bogotá del ICBF verificará si hay lugar a proceso sancionatorio contractual y verificará la operación administrativa del Hogar Sagrada Familia”.

La Procuraduría continuará con el seguimiento al restablecimiento de derechos de cada una de las niñas y adolescentes, exigió la activación de la ruta de salud para las menores lesionadas y se evaluará si hay lugar a activar función disciplinaria.