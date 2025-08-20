Un hombre de 34 años, conocido como ‘el Guajiro’, fue capturado en el municipio de Magangué, departamento de Bolívar, por intentar estafar a un establecimiento comercial con billetes falsos.

Una mujer alertó a las unidades de vigilancia de la estación de Policía de Magangué, cuando estas realizaban labores de patrullaje en el barrio Centro, sobre un hombre que pretendía pagar con un billete falso unas cervezas que estaba consumiendo.

Los uniformados atendieron el caso trasladándose hasta el lugar donde se encontraba el hombre y le realizaron una revisión. Al requisar sus bolsillos hallaron un rollo de billetes que sometieron a inspección.

El sujeto tenía en su poder 376 mil pesos en billetes falsos, varios de estos de 100 mil y de 10 mil.

Rápidamente los policías detectaron que no se trataba de billetes auténticos porque varios de estos tenían la misma serie numérica y no cumplían con las características de los billetes originales.

De inmediato los uniformados capturaron a ‘el Guajiro’ y lo dejaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que responda por el delito de tráfico de monedas falsificadas.

“El trabajo mancomunado entre la policía y la comunidad es crucial para combatir este tipo de delitos en el departamento. La denuncia oportuna de esta ciudadana nos permitió sacar de las calles estos billetes falsos que, de seguro, iban a perjudicar a una persona inocente más adelante. Seguimos invitando a la comunidad a que denuncie cualquier tipo de delito en el que se vea afectado o que presencie, para que estas personas paguen con cárcel su actuar criminal”, indicó el teniente coronel John Edward Correal Cabezas, comandante (e) del Departamento de Policía Bolívar.

Cómo identificar billetes falsos

Estas son las cinco claves para reconocer la autenticad de los billetes colombianos, según el Banco de la República: