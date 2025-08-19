Diecinueve personas capturadas, 17 de ellas en flagrancia, dejaron los operativos que durante el puente festivo realizaron las unidades de la Policía Nacional en el departamento de Bolívar.

Las aprehensiones se dieron por los delitos de porte ilegal de armas de fuego, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, lesiones personales, hurto, concierto para delinquir y violencia intrafamiliar en los municipios de Arjona, San Jacinto, Talaigua Nuevo, Arjona, San Juan Nepomuceno y Magangué.

Los detenidos quedaron a órdenes de la Fiscalía General de la Nación que los hará comparecer en audiencias antes jueces de la República que se encargarán de resolverles su situación judicial.

Los operativo que permitieron estos resultados hacen parte del Plan Bolívar Seguro y en Paz que estuvo a cargo de 513 uniformados entre hombres y mujeres de la institución desplegados a lo largo y ancho del departamento.

Durante el puente festivo la Policía de Bolívar recibió 62 llamadas, de las cuales 43 fueron por riñas asociadas a hechos de intolerancia y la ingesta desmedida de alcohol y 19 por perturbación a la tranquilidad ciudadana.

En Seguridad Vial y Movilidad a cargo de la Seccional de Tránsito y Transporte, desde el viernes 15 de agosto a la fecha del 2025, se movilizaron un total de 71.309 vehículos por las carreteras de Bolívar.