El 17 de agosto de 2021 fue la última vez que Claribel Moreno escuchó la voz de su hija, la modelo y esteticista Natalia Buitrago.

Ese día, la joven, que vivía en Pereira, le contó que viajaría a las Islas del Rosario en Cartagena y que regresaría en cuatro días. Al día siguiente, Natalia volvió a comunicarse para avisar que estaba de salida.

Desde entonces, no se ha sabido nada más de ella. Hoy, cuatro años después, su madre la busca sin descanso.

“El 17 (de agosto de 2021), Natalia me dice que se va a un paseo a las Islas del Rosario y que no va a demorar sino cuatro días. El 18 me habla para decirme que ya va de salida. Ese día es la última vez que hemos tenido comunicación con ella”, dijo.

A través de publicaciones en redes sociales, Claribel recuerda a su hija con mensajes emotivos. “Justicia, ni perdón ni olvido… tu desaparición forzada se ha convertido en toda una odisea. Seguiré luchando por encontrarte y para que el presunto responsable tenga que pagar”.

¿Qué le pasó a Natalia Buitrago?

La señora ha ido este año al Congreso de la República, donde expuso su caso ante la plenaria de la Cámara de Representantes. Allí, denunció la lentitud en las investigaciones y la revictimización sufrida por parte de las autoridades encargadas.

Indicó que: “Ni demandas, ni tutelas, ni querellas me callarán”, argumentó que la información oficial ha avanzado a “paso de tortuga”. Las versiones sobre lo que pudo haber ocurrido con Natalia son diversas.

#ATENCIÓN Cartagena vive una crisis de seguridad alarmante: Tatiana Alejandra Hernández, Alexandrith Sarmiento, Natalia Buitrago y Karina Cabarcas.Todas desaparecidas en Cartagena. Todas ignoradas. Además de la desaparición de las mujeres, hay que agregar la grave situación de… pic.twitter.com/f4lSkwnngr — Cha Dorina (@chadorinah) May 7, 2025

Se maneja desde un posible homicidio hasta un caso vinculado con trata de personas. Claribel sostiene que hay personas cercanas a su hija que saben lo que pasó, entre ellas su expareja y amigas con las que supuestamente viajó a Cartagena.

La madre puso saber al ingresar a la cuenta de Instagram de Natalia que su pareja de ese entonces sí estuvo con su hija en Cartagena porque el hombre le había dicho que no estuvo, en una de sus declaraciones.

“Ese señor me aseguró primero que no estaba con ella, que había viajado a México y que hacía nueve meses no se veían. Todo eso era mentira”, relató la madre.

“Hasta un nuevo abrazo hija, y que la persona que fue vista al lado tuyo esa noche antes de tu desaparición forzada te entregue. Te seguiré buscándote hija, seguiré alzando la voz”, escribió en una de sus publicaciones recientes.