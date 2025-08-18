Compartir:
Por:  Milagro Sanchez Florez

Un caso alarmante sucedió en zona rural del municipio de Gamarra, sur del Cesar, donde una mujer, presuntamente prendió fuego a su pareja sentimental, y a otra mujer que acompañaba al hombre.

Estos hechos ocurrieron en una finca ubicada entre los corregimientos de Palenquillo y La Estación, el pasado 16 de agosto, cuando Luis Fernando Bohórquez Pabón, de 44 años, estaba junto a María Alejandra Ortiz Cueva, de 27 años, al interior de una habitación de la finca.

Hasta ese lugar llegó la esposa de Bohórquez, roció gasolina y les prendió fuego, generando un incendio.

Versiones preliminares dan cuenta que la pareja intentó salir y cuando María Alejandra intentó correr, la otra mujer le lanzó nuevamente gasolina por lo que las quemaduras que sufrió fueron de alta complejidad.

Ortiz presenta el 95 % de su cuerpo comprometido, mientras que Bohórquez también sufrió quemaduras extensas.

Ambos fueron auxiliados por ciudadanos que se percataron de los hechos y moradores de la finca, hasta ser trasladados de urgencia a una clínica en Aguachica, Cesar.

Debido a la gravedad de sus heridas, María Alejandra Ortiz fue remitida a una clínica en Bucaramanga, donde permanece con pronóstico reservado. Bohórquez continúa recibiendo atención especializada.

También se conoció que la comunidad retuvo a la presunta agresora quien finalmente fue entregada a la Policía Nacional, una vez los uniformados llegaron al lugar del suceso y esta fue conducida a las instalaciones de la estación de Policía donde sería puesta a disposición de la Fiscalía.

Este hecho tiene consternada a la población de Gamarra donde María Alejandra Ortiz Cueva es altamente conocida y ahora sus familiares y allegados están unidos en cadena de oración por su mejoría.