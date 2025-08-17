En desarrollo de la quinta edición de Expocuero Caribe 2025, una vitrina para el calzado, las artesanías y la moda, quedó evidenciado que el Golfo de Morrosquillo en Sucre es un escenario atractivo para el turismo de bodas y eventos especiales.
Durante la pasarela que abrió el evento, la diseñadora sucreña Marlen Ulloa, presentó una colección de vestidos de novias y novios que fue la sensación entre los asistentes, además de destacar los paisajes de esta zona costera de Sucre y que se tornan inolvidables en una fecha especial.
“El Golfo de Morrosquillo, como dice nuestro himno, es un tesoro de belleza sin igual. Tiene bellezas naturales, brisa, mar, sol, playa y aguas cálidas y tranquilas donde se puede disfrutar a plenitud. Aquí la novia puede realizar sus sueños y sorprender a sus invitados. En nuestro Golfo encontrará una variada y deliciosa gastronomía, infraestructura hotelera, estilistas, wedding planners, floristas, diseñadoras de moda y todo lo que necesita para que su boda sea hermosa. Sus invitados, se van a maravillar con un Golfo de Morrosquillo lleno de sorpresas y magia”, destacó Ulloa.
A esto se suma la infraestructura hotelera, la calidez de su gente y el recurso humano especializado entre ellos diseñadores de calzado, creadoras de vestidos de novia, floristas, wedding planners y estilistas, en fin, la región está preparada para recibir a novias e invitados.
En criterio de la experimentada Marlen Ulloa, Expocuero Caribe potencia el talento local, en ella brillan los diseños frescos y originales.
