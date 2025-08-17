En desarrollo de la quinta edición de Expocuero Caribe 2025, una vitrina para el calzado, las artesanías y la moda, quedó evidenciado que el Golfo de Morrosquillo en Sucre es un escenario atractivo para el turismo de bodas y eventos especiales.

Durante la pasarela que abrió el evento, la diseñadora sucreña Marlen Ulloa, presentó una colección de vestidos de novias y novios que fue la sensación entre los asistentes, además de destacar los paisajes de esta zona costera de Sucre y que se tornan inolvidables en una fecha especial.

Cortesía Gobernación de Sucre.

“El Golfo de Morrosquillo, como dice nuestro himno, es un tesoro de belleza sin igual. Tiene bellezas naturales, brisa, mar, sol, playa y aguas cálidas y tranquilas donde se puede disfrutar a plenitud. Aquí la novia puede realizar sus sueños y sorprender a sus invitados. En nuestro Golfo encontrará una variada y deliciosa gastronomía, infraestructura hotelera, estilistas, wedding planners, floristas, diseñadoras de moda y todo lo que necesita para que su boda sea hermosa. Sus invitados, se van a maravillar con un Golfo de Morrosquillo lleno de sorpresas y magia”, destacó Ulloa.

Cortesía Gobernación de Sucre.

A esto se suma la infraestructura hotelera, la calidez de su gente y el recurso humano especializado entre ellos diseñadores de calzado, creadoras de vestidos de novia, floristas, wedding planners y estilistas, en fin, la región está preparada para recibir a novias e invitados.

En criterio de la experimentada Marlen Ulloa, Expocuero Caribe potencia el talento local, en ella brillan los diseños frescos y originales.

