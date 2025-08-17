La pasión se mantiene encendida. A sus 35 años de edad, Cristian Rodríguez conserva las ganas y la garra para luchar por victorias y títulos en el tenis. El bogotano se convirtió en el campeón de la modalidad de dobles del Challenger 75 Kia Open, que concluyó este domingo en el Complejo Distrital de Raquetas, de Barranquilla.

Haciendo pareja con el estadounidense Benjamin Kittay, el colombiano derrotó en la final a la pareja integrada por el marroquí Taha Baadi y el canadiense Dan Martin, con parciales de 6-2 y 6-4.

“Muy contentos de habernos llevado el triunfo. No era un partido fácil, son ‘chinos’ que juegan muy bien en singles (modalidad de sencillos), no son especialistas de dobles, así que nuestro objetivo era ponerlos en dificultad, no jugar de fondo, encarar unos rally cortos. Creo que hicimos un buen plan de juego y nos dio resultados”, comentó Rodríguez.

Cortesía Cristian Rodríguez y Benjamin Kittay con la otra pareja de dobles que disputó la final: el marroquí Taha Baadi y el canadiense Dan Martin.

La raqueta capitalina se entendió a las mil maravillas con Kittay, a pesar de que compartían dueto por primera vez.

“Primera semana que juego con él. Es muy joven y tiene mucho que aprender, yo también aprendí mucho con él esta semana, así que muy contento. Esperemos seguir así”, dijo Rodríguez, que llegó a su título número 15 en el circuito Challenger de dobles.

Cortesía El colombiano Cristian Rodríguez jugarán la final de dobles junto al estadounidense Benjamin Kittay.

“Ganar en casa es espectacular, increíble, representar a tu país y ganar en una ciudad como Barranquilla es una sensación muy linda”, manifestó el tenista nacional.

La afición local, que se hizo presente en la cancha principal del Complejo Distrital de Raquetas, apoyó y aplaudió a la pareja colombo-estadounidense por su técnica, armonía y decisión para llevarse la victoria.