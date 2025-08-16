La colombiana Valentina Mediorreal ganó este sábado 16 de agosto la medalla de oro del tenis individual femenino, en el marco de los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 que se disputan en Paraguay.

Mediorreal venció a la argentina Sol Larraya por 7-6 y 6-4 en un partido jugado en las instalaciones del Rakiura Tenis Club de Luque.

Cortesía Valentina Mediorreal en su partido de sencillos.

En el partido por el bronce la argentina Candela Vázquez se impuso a la chilena Camila Rodero por 7-5 y 6-2.

