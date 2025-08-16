Se acerca la hora. Ha sido una larga semana de trabajos para Junior después de su empate 1-1 ante Envigado, el domingo pasado en el Polideportivo Sur, del municipio antioqueño. Alfredo Arias y sus dirigidos descansaron dos días, y el miércoles empezaron a preparar el duelo contra Atlético Bucaramanga, el cual se jugará el lunes, a partir de las 5:15 p. m., en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez.

Leer también: Tottenham 3, Burnley 0: ¿Qué tal el golazo de Richarlison?

Para afrontar este encuentro, Arias alista una formación con vocación ofensiva que intentará avasallar a los ‘Leopardos’ desde el primer minuto.

De acuerdo a algunas consultas y averiguaciones realizadas con fuentes del equipo, Arias tenía algunas dudas para conformar el onceno estelar: ¿Jhomier Guerrero o Edwin Herrera? ¿Jermein Peña o Daniel Rivera? ¿José Enamorado o Jhon Fredy Salazar?

El entrenador uruguayo se ha mantenido rotando continuamente el puesto de lateral derecho. Un partido para Herrera y otro para Guerrero. Existe una competencia muy pareja y el DT parece estar llenándose de razones para darle la propiedad del lugar a alguno de los dos.

Leer también: Nabil Crismatt Abuchaibe vuelve a las Grandes Ligas y estará en la lomita ante los Rockies

En el choque ante Envigado, el titular fue Herrera, y la lógica que ha venido aplicando el timonel, hasta ahora, indica que Guerrero marcaría frente al Bucaramanga.

En la zaga central sí sería una sorpresa la aparición de Daniel Rivera, aunque cuando estuvo reemplazando a Peña por su expulsión, lo hizo bien. De todas formas sería novedad que el samario pierda su cupo en la formación, teniendo en cuenta que ha venido cumpliendo una buena labor, más allá de que estuvo involucrado en el gol ante los envigadeños, al igual que Yeison Suárez y el arquero Mauro Silveira.

Orlando Amador El entrenador Alfredo Arias dando indicaciones a sus jugadores en la sede deportiva Adelita de Char.

Es una buena competencia entre ‘el Cachaco’ Rivera y Jermein Zidane. La otra incógnita, que seguramente Arias resolvió en el entrenamiento de este sábado, es el nombre del extremo por derecha. Salazar, que comenzó muy bien el semestre, ha aflojado un poco en los dos últimos partidos, en medio de una mejoría de José Enamorado, quien todavía no tiene su mejor nivel de juego, pero ya se ha visto más activo y ha ingresado enchufado en los más recientes compromisos.

Leer también: “Me voy a seguir desequilibrando, aquellos que no les guste o sufran, abróchense el cinturón”: Alfredo Arias

Así las cosas, con esas dudas en el ambiente, Junior alinearía de la siguiente manera ante el Bucaramanga de Leonel Álvarez: Mauro Silveira, en el arco; Jhomier Guerrero (o Herrera), Javier Báez, Jermein Peña (o Rivera) y Yeison Suárez, en la defensa; Guillermo Celis y Jesús Rivas, en la primera línea de volantes; Enamorado (o Salazar) y Bryan Castrillón, en los extremos; Yimmi Chará, como interior al lado de Rivas o como creativo, de acuerdo a las circunstancias de juego; y Guillermo Paiva, en la delantera.