Vuelve a recibir una gran oportunidad. El pelotero barranquillero Nabil Crismatt Abuchaibe regresa a las Grandes Ligas para defender los colores de los Arizona Diamonbacks.

El serpentinero atlanticense se subirá a la lomita para abrir el juego que tendrá su novena ante los Rockies de Colorado, este domingo, a partir de las 2:10 p. m., hora de nuestro país.

El Coors Field, de Denver, será el escenario que verá al colombiano lanzando por primera vez en lo que va de temporada en el mejor béisbol del mundo.

El lanzador solo pudo disputar cinco juegos en la campaña anterior con los Dodgers de Los Ángeles. En todos fue relevista y terminó con un saldo de una victoria y una derrota. Trabajó solo siete episodios completos.

Concedió siete imparables, le anotaron tres carreras, una de ellas por jonrón, no dio boletos y ponchó a seis oponentes. Su efectividad terminó en 2.57.

Luego de esa posibilidad que tuvo en una de los mejores equipos de las Grandes Ligas, ha pasado por varias filiales Triple A. Venía jugando con los Reno Aces, equipo filial de los Diamondbacks.

En lo que va de campaña en las menores, el nacido en Barranquilla ha tenido 20 aperturas. En cinco oportunidades se adjudicó la victoria, mientras que en seis ocasiones cargó con la derrota.

Ha trabajado durante 102.1 entradas, en las que ha recibido 100 imparables, le han anotado 49 rayitas, 15 por cuadrangulares, dio 25 boletos y ha propinado 70 ponches. Su promedio de carreras limpias está en 3.96.

A lo largo de su carrera en las Grandes Ligas, el atlanticense ha vestido los colores de los Cardenales de San Luis, los Padres de San Diego, de los Diamonbacks y más recientemente de los Dodgers.

Esta será la segunda apertura del colombiano en el mejor béisbol del mundo. Solo había tenido la oportunidad de abrir un juego con los Padres en 2022. En total, en 114 juegos que ha disputado tiene seis victorias y seis derrotas.

Ha trabajado en 117 entradas, en las que le pegaron 176 hits, le anotaron 88 carreras, 21 por jonrones, ha dado 54 boletos y ha propinado 162 ponches. Su efectividad en Las Mayores está en 3.71.

Así las cosas, esta es una nueva oportunidad que recibirá Nabil Crismatt Abuchaibe de volver a mostrar todas sus condiciones en el mejor béisbol del planeta.

Quintana, a la lomita

Será un domingo con bastante acción para nuestros peloteros. El colombiano José Quintana, de extraordinaria temporada con los Cerveceros de Milwaukee, será el abridor del juego ante los Rojos de Cincinnati, a partir de las 12:40 p. m., hora de nuestro país.

El Great American Ball Park será el escenario en el que el ‘Zurdo de Oro de Colombia’ realice su apertura 18 de la campaña con su novena. Hasta ahora lleva 10 victorias y cuatro derrotas y tiene un promedio de 3.44.

El nacido en Arjona, Bolívar, pero criado y hecho beisbolista en Barranquilla, intentará seguir con la buena racha de su novena, que está en la primera posición de la División Central de la Liga Nacional con un récord de 77 victorias y 44 derrotas.