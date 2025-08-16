Brasil llegó este viernes a 104 medallas (48 de oro, 26 de plata, 30 de bronce), mientras Colombia se asomó al segundo lugar con 48 preseas (18 de oro, 12 de plata, 18 de bronce) y Estados Unidos quedó tercero con 58 metales (14 de oro, 23 de plata, 21 de bronce) en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025 que se disputan en Paraguay.

Una de las muestras del poderío brasileño se dio este viernes en el voleibol, cuando las ‘auriverdes’ se adjudicaron el oro y dejaron a las mexicanas con la plata, en tanto que el bronce quedó en poder de República Dominicana.

Las brasileñas dominaron los tres parciales con los que se resolvió la final y dejaron los siguientes dígitos: 25-23, 25-19 y 25-14.

El podio del voleibol femenino de los II Panamericanos Junior lo completó República Dominicana, que horas antes se colgó la medalla de bronce al vencer a Argentina por 25-17, 25-21, 21-25 y 25-19.

Colombia batió a todos en el ciclismo

El equipo colombiano de ciclismo de pista siguió de plácemes este viernes al ganar las últimas competencias de la disciplina.

A primera hora, en la prueba de Madison femenino, el equipo colombiano conformado por Luciana Osorio y Natalia Garzón ganó la medalla de oro con un total de 57 puntos, mientras que la plata fue para las chilenas Javiera Garrido y Marlen Rojas, con 49.

Las venezolanas Olviangel Castillo y Yeniret Roa ganaron el bronce con 22 unidades.

Más tarde, en el keirin, la colombiana Stefany Cuadrado ganó el oro con 11.119, su compatriota Marianis Salazar obtuvo la plata con 11.358 y la trinitense Makaira Wallace el bronce con 12.116.

En el Madison masculino otra vez el amarillo, azul y rojo de Colombia se volvió a ver en lo más alto del podio tras la victoria del equipo integrado por Miguel Marín y Jerónimo Calderón, con 85 puntos, seguidos por los mexicanos Fernando Nava y Marcelo Garza, con 57, y los brasileños Luan Rodrigues y Pedro Freitas, que hicieron 19.

La gran jornada colombiana terminó con el oro de Nicolás Olivera en el keirin masculino con un 10.429, lo que le dejó la plata al argentino Matías Murillo con un 10.844 y el bronce al trinitense Danell James con un 10.877.

Las medallas del taekwondo

Los representantes de Chile, Argentina y México ganaron las medallas de oro en la primera jornada del taekwondo.

El chileno Cristian Olivero le ganó por 2-0 en el combate final del Kyorugui 68 kilogramos masculino al estadounidense Maikol Rodríguez.

En esta misma categoría, pero en las damas, la mexicana Zaira Salgado se impuso por 2-0 a la estadounidense Montana Miller.

En el Kyorugui -58 kilogramos masculino, el argentino Ignacio Espínola se hizo con la medalla dorada al derrotar por 2-1 al brasileño Matheus Goncalves, mientras que la mexicana Andrea Zambrano supo imponerse a la uruguaya María Grippoli por 2-0 en el Kyorugui -49 kilos femenino.

Brasil gana el balonmano femenino

La selección femenina brasileña de balonmano derrotó por 22-19 a su similar de Argentina y se colgó la medalla de oro.

El bronce recayó en las locales de Paraguay, que dieron buena cuenta de Uruguay al ganarle a Uruguay por 20-18.