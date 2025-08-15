El sonido de los bates y la pasión por el béisbol se apoderan nuevamente del departamento del Atlántico. Este sábado se dará el grito de ‘play ball fanáticos’ en el municipio de Luruaco, epicentro de la inauguración del torneo de béisbol sub-16 Batea Atlántico II, un evento organizado por la Gobernación del Atlántico, a través de su Instituto de Recreación y Deportes (Indeportes), para seguir fortaleciendo el rey de los deportes en la región.

El torneo contará con la participación de ocho equipos, distribuidos en dos grupos. El Grupo A está conformado por las novenas de Luruaco, Repelón, Baranoa y Sabanalarga mientras que el Grupo B incluye a los equipos de Campo de la Cruz, Suan, Candelaria y Manatí, campeón del certamen en su primera edición.

La ceremonia inaugural, que se realizará a las 10 de la mañana en el estadio de béisbol de Luruaco, contará con la presencia del Gobernador Eduardo Verano, junto al Director Iván Urquijo, los alcaldes y autoridades de los municipios participantes, en Luruaco.

Además de Luruaco, los estadios de Repelón y Manatí serán las sedes oficiales donde se disputarán los encuentros de este apasionante torneo.

Los delegados y jugadores de cada uno de estos municipios recibieron de manos de Iván Urquijo, director de Indeportes, los uniformes para el torneo.

“Todo está listo para el inicio de este gran evento este sábado en Luruaco. Notamos una gran expectativa y entusiasmo entre los ocho municipios participantes, por lo que esperamos que la fiebre por el béisbol se tome una vez más el departamento”, afirmó Urquijo Osorio.

La motivación se siente en el ambiente beisbolero. Jermaine Bush, pelotero de Sabanalarga, está motivado por el evento. “Contento de estar en este evento, gracias a la Gobernación e Indeportes por tener en cuenta al béisbol y estamos listo para comenzar”, manifestó Bush.

Santiago Bueno, primera base y pitcher de Baranoa, está feliz por jugar en Batea II. “Para mí el béisbol lo es todo, es mi vida, estoy contento y preparado para jugar, soy admirador de la gran estrella de Grandes Ligas Freddie Freeman de los Dodgers y me gustaría ser como él”, apuntó Santiago.

La fiebre del béisbol en esta ocasión llegó a Suan, que tendrá una novena en el torneo, motivados como dijo su short stop Sebastián Pereira.

“En Suan estamos practicando, contentos con esta oportunidad, esperamos hacer una buena presentación en Batea II”, dijo Pereira.

En esta oportunidad, los dos primeros equipos de cada cuadrangular clasificaran a semifinales que se jugará en Manatí y los ganadores de esas series disputarán la final de Batea II en el estadio de Repelón.

La jornada inaugural este sábado, en el estadio de Luruaco, tendrá la siguiente programación:

8 a.m., Candelaria vs. Campo de la Cruz

10 a.m., Repelón vs. Sabanalarga

12 p.m., Baranoa vs. Luruaco

2 p.m., Manatí vs. Suan