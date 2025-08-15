Malas noticias para el béisbol colombiano. Los Atléticos anunciaron este viernes que pusieron en asignación al pelotero Giovanny Urshela.

El cartagenero, que ha tenido una temporada con varias lesiones, fue sacado del roster de 40 jugadores del equipo para abrirle espacio al lanzador Jared Shuster.

“Los Atléticos llamaron al infielder Brett Harris de Triple-A Las Vegas y asignaron al tercera base Gio Urshela, anunció el club hoy. Los Atléticos también reclamaron al lanzador zurdo Jared Shuster de la lista de waivers de los Medias Blancas de Chicago y lo enviaron a Las Vegas”, dijo el equipo en su cuenta de X.

Los Atléticos ahora tendrán un tiempo para decidir qué hacer con el bolivarense. Pueden intentar canjearlo, dejarlo libre o enviarlo a la filial triple A.

En esta campaña, el tercera base actuó durante 59 juegos. Ha anotado 10 carreras, ha pegado 43 imparables, 14 dobles y un triple. Todavía no ha pegado jonrones. Le han dado 13 bases por bolas y lo poncharon en 40 oportunidades. Su promedio de bateo está en .238.

En los siguientes días se conocerá qué será del futuro del colombiano Giovanny Urshela, que ha sido uno de los peloteros más destacados de nuestro país en los últimos años en las Grandes Ligas.