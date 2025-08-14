El colombiano Luis Sinisterra, del Bournemouth, no viajará este viernes a Liverpool para enfrentarse al conjunto ‘Red’ ya que se encuentra resolviendo su futuro fichaje por el Cruzeiro brasileño.

Andoni Iraola, técnico del Bournemouth, confirmó que no viajará al norte de Inglaterra pese a que se encuentra en forma y ha estado entrenando en los últimos días con el grupo.

“Sinisterra está en una situación similar a la de Dango (Ouattara), ya que hay cierta incertidumbre sobre su futuro. Lo más probable es que no viaje, pero es cierto que ha entrenado con nosotros y que está en forma”, dijo Iraola este jueves en rueda de prensa.

Según “Sky Sports”, Sinisterra tiene un acuerdo con Cruzeiro y en los próximos días viajará a Brasil para sellarlo.

El colombiano llegó al Bournemouth el verano pasado, procedente del Leeds United, a cambio de 24 millones de euros.

Con los ‘Cherries’ disputó catorce partidos, marcó un gol y repartió una asistencia en una temporada marcada por los problemas musculares.