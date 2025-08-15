No se conformaron. Marianis Salazar y Nicolás Olivera, ciclistas del registro de Atlántico, no se quedaron con una sola medalla y terminaron colgándose tres cada uno en el ciclismo de pista de los Juegos Panamericanos Junior, que se disputan en Asunción, Paraguay.

Los dos, en sus respectivas ramas, conquistaron las medallas de oro en las pruebas de velocidad por equipos, el martes pasado. Posaron para la foto con sus compañeros, con un souvenir de la mascota de las competencias y con la presea dorada, pero no se durmieron en los laureles y de inmediato empezaron a pensar en los siguientes desafíos, y no defraudaron.

Olivera se convirtió en triple campeón panamericano al imponerse en las pruebas de velocidad individual, el miércoles en la tarde, y en el keirin, ayer en la mañana.

El pedalista barranquillero, con una notable superioridad sobre sus adversarios, se alzó con la victoria con un tiempo de 10.429. El argentino Matías Murillo (10.844) y el trinitario Danell James (10.877) alcanzaron las medallas de plata y bronce, respectivamente.

“Esto es resultado de un proceso maravilloso que venimos haciendo con Nicolás y con Francisco Jaramillo, doble subcampeón del mundo en keirin, que lastimosamente por una caída y un golpe fuerte en la cabeza que lo dejó un poco magullado y diezmado en sus capacidades, no pudo seguir en la lucha de las medallas con el ciento por ciento de sus capacidades”, expresó Ricardo Moreno, entrenador de la Liga de Ciclismo del Atlántico, que ha venido formando toda esta camada de grandes pedalistas en el Departamento.

Moreno mencionó Jaramillo, que contribuyó con el oro de la velocidad por equipos, y luego, ya en la prueba individual, cuando disputaba el paso a la final, sufrió una dura caída que frustró sus posibilidades y ambiciones en el resto de las justas.

De todas formas su actuación y la de Olivera, con tres medallas de oro, dejaron el nombre del ciclismo atlanticense en lo alto.

🚴‍♂️ ¡Campeón panamericano junior! 🥇



Nicolás Olivera dominó el keirin masculino en Asunción 2025 y, además, aseguró su cupo a los Juegos Panamericanos Lima 2027. pic.twitter.com/aBWz7KT0Uc — Comité Olímpico COL (@OlimpicoCol) August 15, 2025

Marianis sumó dos de plata

Además, Marianis Salazar, en la rama femenina, obtuvo la plata en la velocidad individual y en el keirin, donde la antioqueña Stefany Cuadrado dominó en el primer lugar de ambas pruebas.

“Ha sido algo muy emocionante y gratificante ver ganar a nuestros corredores en Asunción, ratifica lo hecho en los primeros Juegos Panamericanos Junior (Cali-2021), donde tuvimos seis medallas con Marianis Salazar y Cristian Ortega”, dijo Moreno con mucho orgullo.

Cuadrado ganó el oro con 11.119, su compatriota Marianis Salazar obtuvo la plata con 11.358 y la trinitense Makaira Wallace el bronce con 12.116.

🥇🥇 ¡Doblete dorado en la pista! 🥈🥈



🇨🇴 Stefany Cuadrado y Marianis Salazar repitieron la historia y se adueñaron del oro y la plata en el keirin femenino de Asunción 2025. 🥇🥈 pic.twitter.com/obyTh1I2ts — Comité Olímpico COL (@OlimpicoCol) August 15, 2025

Colombia reina en la pista

En la prueba de Madison femenino, el equipo colombiano, conformado por Luciana Osorio y Natalia Garzón, ganó la medalla de oro con un total de 57 puntos, mientras que la plata fue para las chilenas Javiera Garrido y Marlen Rojas, con 49.

En madison masculino otra vez el amarillo, azul y rojo se volvió a ver en lo más alto del podio tras la victoria del equipo integrado por Miguel Marín y Jerónimo Calderón, con 85 puntos. México fue segundo y Brasil, tercero.