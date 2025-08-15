El exciclista colombiano Rigoberto Urán, deberá pasar nuevamente por el quirófano.

El cabeza a cabeza de Colombia y Brasil en la natación llena de emoción los Panamericanos Junior

Ante las salidas de Luis Díaz y Darwin Núñez y el fallecimiento de Diogo Jota, el Liverpool busca otro delantero

Pep Guardiola asegura que Rodri “está bien” y que estará en el debut del Manchester City en la Premier

El deportista tuvo un accidente doméstico ocurrido en la noche del pasado miércoles 13 de agosto.

A través de sus redes sociales, “Rigo” contó con humor y sorpresa que se fracturó la clavícula al caerse de la cama. En un video publicado en Instagram, mostró la zona inflamada y explicó lo sucedido.

Instagram rigobertouran Rigoberto Urán lo operarán por fractura de clavícula.

“Vea pues cómo se levanta uno hoy, con un hueso roto, muchachos, ya teníamos bastante, esto sí yo ni me lo creo, que tenga la clavícula reventada simplemente porque me caí de la cama”, dijo.

El antioqueño compartió además la radiografía de la lesión, en la que se aprecia la fractura, mientras bromeaba: “Miren la platina cómo se partió el huesito, que huevona... toca es reírnos”.

Orlando Amador El antioqueño compartió además la radiografía de la lesión, en la que se aprecia la fractura, mientras bromeaba.

Asimismo, sus seguidores se mostraron preocupados pues lo siguen desde que fue dos veces subcampeón del Giro de Italia en 2013 y 2014; y del Tour de Francia en el 2017, y ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012.