La ciclista atlanticense Marianis Salazar se colgó la medalla de plata en la prueba de velocidad individual femenina de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, en una vibrante jornada en el velódromo paraguayo que reafirma su posición como una de las promesas del ciclismo nacional.

Salazar, barranquillera, de 18 años, e integrante del programa Atleta Apoyado de la Gobernación del Atlántico a través de Indeportes, protagonizó una emocionante final 100 % colombiana frente a su compatriota Stefany Cuadrado, quien finalmente se alzó con la medalla de oro y aseguró su cupo directo a los Juegos Panamericanos Lima 2027.

El podio lo completó Makaira Wallace, representante de Trinidad y Tobago, quien se quedó con la medalla de bronce.

La ciclista atlanticense Marianis Salazar, integrante del programa Atleta Apoyado de la Gobernación del Atlántico.

Este nuevo logro de Marianis Salazar no solo representa una destacada actuación individual, sino también un triunfo para el deporte del Atlántico y de Colombia. Su desempeño en Asunción ratifica su talento, disciplina y la sólida proyección internacional que ha venido consolidando en los últimos años.

Marianis continúa construyendo una trayectoria prometedora, dejando en alto el nombre de su departamento y de Colombia en las pistas del continente.