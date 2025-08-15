Aunque no superó su actuación de hace cuatro años en los Juegos Panamericanos Junior Cali-2021, la atlanticense Marianis Salazar brilló con luz propia y redondeó una maravillosa participación en el ciclismo de pista de la segunda edición de las justas, que se vienen realizando en Asunción, Paraguay.

Salazar conquistó la medalla de oro en la prueba de velocidad por equipos y sendas preseas de plata en la velocidad individual y en el keirin.

En la capital del Valle el botín fue totalmente dorado, pero lo alcanzado en territorio paraguayo es muy valioso y ratifica que mantiene su potencial.

“Es gratificante para mí saber que cada esfuerzo tuvo su recompensa, para mí siempre será un honor y un placer representar a mi país, y qué bonito que pudimos hacerlo de la mejor manera. Me quedó contenta y tranquila con mis resultados al saber que di lo mejor de mí”, dijo Salazar en diálogo con EL HERALDO.

¡MEDALLA DE ORO Y PLATA PARA COLOMBIA EN EL CICLISMO DE PISTA EN LA MODALIDAD DEL KEIRIN! Stefany Cuadrado terminó en la primera posición y Marianis Salazar en la segunda. #PANAMERICANOSJRxWIN 🏅🇨🇴🔥🚴‍♂️ pic.twitter.com/qdxZdaBrZz — Win Sports (@WinSportsTV) August 15, 2025

La velocista atlanticense, que solo fue superada por la antioqueña Stefany Cuadrado, ahora se prepara para encarar con todas las ganas el próximo Campeonato Nacional de Ciclismo de Pista, que se celebrará del 2 al 7 de octubre, en Cali.

“Aspiro a que me vaya súper bien para poder ir al Mundial Élite en Chile, que se realizará del 15 al 19 de octubre”, apuntó Marianis, a quien la trasnocha una sola meta: “Clasificar a las olimpiadas de Los Ángeles 2028”.