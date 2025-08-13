No falló. Nicolás Olivera se impuso con sobrados méritos en la prueba de velocidad individual y se colgó la segunda medalla de oro en el ciclismo de pista de los Juegos Panamericanos Junior, que se disputan en Asunción, Paraguay.

El pedalista barranquillero derrotó en la final al venezolano Alberto Torres, que había sido el verdugo del también currambero Francisco Jaramillo, en la semifinal.

Olivera, con enorme potencial en sus piernas, destrozó a su adversario en la pista en la primera y en la segunda carrera del duelo decisivo. No hubo necesidad de la tercera manga.

El competidor del país vecino se tuvo que conformar con la medalla de plata. Jaramillo no pudo quedarse con el bronce que disputó con el argentino Alejo Betique, perdedor en la semifinal frente a Olivera.

Jaramillo, que era favorito para llegar a la final, sufrió una dura caída en la semifinal contra Torres y se vio minado en su físico al reiniciarse la carrera por el paso a la instancia decisiva y en la lucha por el tercer lugar del podio.

Sin embargo, tanto Jaramillo como Olivera cumplieron una destacada actuación y Colombia terminó quedándose con la presea dorada.

En la rama femenina, la antioqueña Luciana Osorio se alzó con la medalla de oro en la prueba de ómnium.

