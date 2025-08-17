Se mojaron las ilusiones de Bernard Tomic. El australiano de 32 años de edad, que llegó a ser el número 17 del mundo en el ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), se encontraba ‘on fire’ en el Challenger 75 Kia Open, que se disputó a lo largo de esta semana en el Complejo Distrital de Raquetas, de Barranquilla, pero no pudo disputar la final y el británico Arthur Fery se coronó campeón del torneo sin jugar el duelo decisivo.

Leer también: Colombia y Estados Unidos luchan por el segundo puesto en los Juegos Panamericanos Junior

La finalísima estaba prevista para el sábado en la tarde, pero la fuerte lluvia que cayó en el norte de la ciudad impidió que se realizara en el horario pactado y que se reprogramara para la noche porque el clima no ayudó.

La organización del evento, encabezada por Jhan Fontalvo, esperó hasta las 7:30 p. m. para ver si se podía jugar, y en algún momento hicieron secado de la cancha principal, pero empezó a llover de nuevo y todo se vino abajo.

Cortesía La lluvia no permitió la realización de la final de sencillos del Challenger 75 Kia Open, que se debía disputar el sábado en la cancha principal del Complejo Distrital de Raquetas, en Barranquilla.

Se aplazó el choque definitivo para el domingo a las 10 a.m., y Tomic anunció que no podría participar. El experimentado tenista, que actualmente es el 184 del escalafón ecuménico, va a intervenir en el Abierto de Estados Unidos y tenía resuelto su viaje para Nueva York este mismo domingo en la mañana.

Leer también: Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se verán las caras en la final del Masters de Cincinnati

Por ese motivo, la organización del Challenger 75 de Barranquilla declaró victoria de Fery por walkover (W.O.), y se aguó totalmente la final de la modalidad de sencillos.

Así las cosas, este domingo solo se disputa la final de dobles entre la pareja conformada por el colombiano Cristian Rodríguez y el estadounidense Benjamin Kittay contra el dueto integrado por el marroquí Taha Baadi y el canadiense Dan Martin.

Leer también: Lucho Díaz, súper feliz con su glorioso debut: “Mejor, imposible”