Colombia y Estados Unidos mantienen un cabeza a cabeza por el segundo lugar del medallero en los Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, en los que Brasil casi los dobla y va sólido en el liderato tras la octava jornada.

Leer también: Benfica, con Richard Ríos en la titular, se estrena con triunfo en la Liga de Portugal

Mientras Colombia va segundo con 56 medallas (21 de oro, 14 de plata y 21 de bronce) y Estados Unidos tercero con 59 (14 de oro, 24 de plata y 21 de bronce), Brasil es primero con 111 (51 de oro, 26 de plata y 34 de bronce).

Brasil y Colombia ganan en el tenis

El brasileño Joao Didoni y la colombiana Valentina Mediorreal ganaron este sábado las medallas de oro del tenis individual.

Didoni se impuso en la final al argentino Dante Pagani con parciales de 3-6, 6-2 y 6-3.

Leer más: Luis Díaz ya suma 15 títulos en su carrera, 11 en Europa

En el partido por el bronce, el ecuatoriano Emilio Camacho dio cuenta del puertorriqueño Yannick Álvarez por un marcador de 3-6 y 5-7.

Por su parte, Mediorreal venció a la argentina Sol Larraya por 7-6 y 6-4.

En el partido por el bronce, la argentina Candela Vázquez se impuso a la chilena Camila Rodero por 7-5 y 6-2.

Colombia también brilla en el squash

Colombia se consagró campeón en la competencia masculina por equipos de squash al superar a Argentina.

Desde el inicio, según Panam Sports, los partidos mostraron intensidad, concentración y momentos de gran tensión, con un nivel técnico que mantuvo a los aficionados al borde de sus asientos.

El encuentro comenzó con Juan José Torres enfrentando a su rival argentino, Segundo Portabales, en un duelo muy reñido. Torres se impuso en la primera ronda, dando a Colombia la primera ventaja del equipo.

Leer también: La colombiana Valentina Mediorreal gana oro en el tenis de los Juegos Panamericanos Junior

Juan Isarri se enfrentó a un juego extremadamente parejo frente a Alfonso Francisco de Argentina. Tras el segundo ‘game’, Isarri se recuperó y terminó imponiendo su juego, asegurando la victoria que le dio a Colombia el oro en el formato por equipos, con un resultado final de 2-0.

Cuba es dorada en los clavados

El cubano Frank Rosales ganó la medalla de oro del clavado de un metro.

Rosales completó su rutina con un puntaje de 384.80, por encima del mexicano David Vázquez, que hizo 373.50 y se quedó con la plata, y del colombiano Miguel Tovar, que fue calificado con un 359.75 y obtuvo el bronce.