El Benfica se estrenó este sábado en la Liga de Portugal con una victoria a domicilio gracias a un penalti firmado por el griego Vangelis Pavlidis contra el Estrela Amadora.

En la segunda jornada de la competición lusa, ‘las Águilas’ arrancaron con buen pie después de no jugar la semana pasada por su compromiso europeo contra el Niza en el marco de la Liga de Campeones.

El renovado equipo salió al campo tras batir récord de fichajes con el internacional colombiano Richard Ríos, procedente del Palmeiras brasileño, que no logró anotar y recibió una amarilla en el minuto 84.

A pesar de dominar la mayor parte del encuentro con el Estrela Amadora pisándole los talones en las estadísticas, el Benfica no pudo culminar en gol las diversas oportunidades que tuvo frente a la portería.

En el 58 el árbitro señaló penalti por una falta del búlgaro Atanas Chernev sobre el serbio Branislav Ivanovic, que lanzó Pavlidis sin fallar.

La Liga continuará este domingo cuando el campeón Sporting de Portugal y el Sporting de Braga se enfrenten al Arouca y al Alverca, respectivamente.

Los ‘leones’ comenzaron bien la Liga, con un triunfo por 0-2 frente al Casa Pia, en el que destacó el exbarcelonista Trincão, con un gol y una asistencia.

La segunda jornada de la Liga de Portugal concluirá con el desplazamiento del Oporto al Gil Vicente.