Es la cara de la satisfacción, de la tranquilidad, de la alegría. Bayern Munich se acaba de coronar campeón de la Supercopa de Alemania, tras derrotar 2-1 al Stuttgart en el MHPArena, y ahí está Luis Díaz atendiendo a los medios de comunicación de habla hispana, dichoso de la vida.

“Mejor no pudo ser. Mejor, imposible”, sintetizó sobre su debut ante la cámara de Espn. “Muy feliz por poder anotar mi primer gol con el Bayern y ayudar para para conseguir un título. Era mi primer partido, era muy especial, entonces se va a tornar súper importante para mí, para mi vida, va a quedar siempre marcado”, agregó.

El extremo guajiro aportó un gol, desequilibrio y mucho trabajo defensivo para contribuir en una victoria que representa el primer trofeo de la temporada.

“Sí, es un poco de lo que me pedía el entrenador, defender siempre, estar dispuesto para ayudar al equipo para después hacer más fácil el contraataque o atacar mejor. Si defiendes bien, obviamente vas a atacar mejor. Lo pude hacer”, destacó el colombiano.

ANNA SZILAGYI/EFE El balón terminó en el fondo de la red tras el cabezazo de Luis Díaz.

“Era un partido muy intenso en la primera mitad porque se jugaba mucho por esa banda, pero supimos solucionarlo. Hicimos un gran partido, se corrió, se metió y se hicieron los dos goles para poder llevarnos el triunfo”, añadió.

El jugador que surgió del Barranquilla FC y de Junior declaró que está disfrutando mucho sus primeros días en el inmenso club alemán.

📸¿La foto de un orgulloso guajiro levantando la Supercopa Franz Beckenbauer tras anotar el gol del triunfo?



𝗦𝗲 𝗹𝗮𝘀 𝘁𝗲𝗻𝗲𝗺𝗼𝘀 🇨🇴❤️🤍🏆#MiaSanMia #FCBayern #VfBFCB #Supercopa pic.twitter.com/bHkOL6uadm — FC Bayern München Español (@FCBayernES) August 16, 2025

“Fue una noche espectacular para mí. Estoy muy contento, seguiré trabajando de la misma manera para poder conseguir todos los títulos posibles acá”.

“Estar en el Bayern es increíble, es súper especial, es un club muy, muy grande, uf, muy grande. Desde el primer día que llegué se ha sentido la atmósfera, se ha sentido el apoyo de los fans, de los que trabajan en el club. Seguiré mejorando para tener esa gran confianza del cuerpo técnico y de los compañeros”, comentó.

Luchito expresó su admiración por el talento futbolístico del delantero inglés Harry Kane, autor del primer tanto frente al Stuttgart.

“Es especial, es un fenómeno. Juega muchísimo al fútbol, es muy fácil jugar al lado de él porque tiene una calidad enorme. No necesitas conocerlo de mucho tiempo para poder juntarte, crear ocasiones y entenderte con él. Es un privilegio para mí hacer parte de este club, jugar con Harry y con todos los que hacen parte de este gran equipo”, manifestó la estrella de la selección Colombia.