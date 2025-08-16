No para de ganar. A sus 28 años de edad, Luis Díaz contabiliza un total de 15 títulos en su carrera futbolística. Con la victoria de Bayern Munich 2-1 sobre Stuttgart, en la Supercopa de Alemania, este sábado en el RHPArena, con un tanto de Harry Kane y uno suyo, el guajiro conquistó el decimoquinto título de su exitosa carrera futbolística.

Es el primer tanto y el primer trofeo que el extremo colombiano alcanza en territorio teutón, pero ya sabía lo que es ser campeón en las anteriores escuadras que contaron con su talento: Liverpool, Porto de Portugal y Junior.

El futbolista de origen Wayuu, que nació en Barrancas, La Guajira, y que comenzó su vida como jugador profesional en el Barranquilla FC, ganó sus primeros títulos con los ‘Tiburones’, en el balompié nacional.

Díaz, en el mismo año que debutó con la casaca rojiblanca, 2017, se coronó campeón de la Copa Colombia. En los dos calendarios siguientes brilló mucho más y fue protagonista de una racha triunfal del equipo caribeño que lo llevó a bordar dos estrellas en su escudo (2018 II y 2019 I) y a disputar su primera final en un torneo continental, la Copa Sudamericana.

Además de la Copa y los dos trofeos de Liga, Luchito consiguió con Junior la Superliga 2019. Sin duda su ciclo con el equipo de sus amores resultó totalmente triunfal.

Al trasladarse al fútbol europeo, el habilidoso extremo no pasó al olvido y continuó sus citas con la gloria. Creció su fútbol y su número de logros. En el Porto alcanzó cinco campeonatos: dos de Liga (2019-2020 y 2021-2022), dos de Copa de Portugal (2019-2020 y 2021-2022) y una de Supercopa lusa (2020).

En el Liverpool también llegó a cinco títulos. Conquistó todos los trofeos que se disputan en Inglaterra: dos de la Copa de la Liga (2021-2022 y 2023-2024), uno de la FA Cup (2021-2022), uno de la Community Shield (2022) y uno de la Liga Premier (2024-2025).

Sumando todo lo que ha conseguido en Junior (4), en Porto (5), en Liverpool (5) y Bayern (1), Luis Díaz contabiliza 15 títulos en total, 11 en Europa (cinco de Liga).

Lucho estuvo cerca de ganar la Copa Sudamericana con los ‘Tiburones’ en 2018, la Liga de Campeones con los ‘Reds’ (2022) y la Copa América con la selección Colombia (2024). Se tuvo que conformar con el subcampeonato en esas tres oportunidades, pero en otras 15 ocasiones la dicha fue completa. Y a sus 28 años de edad, seguramente todavía tendrá más ascensos al primer lugar del podio.

El gol ante el Stuttgart en la Supercopa de Alemania es el tercero que consigue en esta clase de finales, ya lo había logrado con Junior en la Superliga 2019 frente al Deportes Tolima, y con el Porto en la Supercopa 2020 contra el Benfica.

✅️ Luis Díaz marca su TERCER GOL en una final de SuperCopa.



🇨🇴 Junior - Tolima 2019

🇵🇹 Porto - Benfica 2020

🇩🇪 Bayern - Stuttgart 2025



Tres paises diferentes.

Palmarés de Luis Díaz

Con Junior (4 títulos)

Copa Colombia: 2017

Liga Colombiana: 2018-II, 2019-I

Superliga: 2019

Con Porto (5 títulos)

Liga de Portugal: 2019-2020, 2021-2022

Copa de Portugal: 2019-2020, 2021-2022

Supercopa de Portugal: 2020

Con Liverpool (5 títulos)

Premier League: 2024-2025

Copa de la Liga: 2021-2022, 2023-2024

FA Cup: 2021-2022

Community Shield: 2022

Con Bayern Múnich (1 título)

Supercopa de Alemania: 2025

Total: 15 títulos (11 en Europa)