La alcaldía de Cartagena en cabeza de Dumek Turbay Paz aperturó la convocatoria pública de adquisición de 55 nuevos buses para Transcaribe, de los cuales 49 serán impulsados a gas natural vehicular y 6 eléctricos.

La inversión en vehículos articulados, padrones y busetones que fortalecerán el sistema de transporte masivo de los cartageneros, será de 70 mil millones de pesos, y con ello mejorará la oferta para los más de 110 mil cartageneros y visitantes que diariamente se mueven a bordo de este.

Turbay Paz aseguró que Transcaribe seguirá siendo un sistema impulsado por energías limpias y que contribuye a la disminución de emisiones a la atmósfera.

Con esta adquisición de flota, la Alcaldía de Cartagena y Transcaribe podrán materializar la creación de nuevas rutas y la ampliación de la cobertura del SITM, así como el fortalecimiento de rutas existentes para mejorar la oferta y capacidad, y disminuir los tiempos de espera.

“La flota del Distrito, a través de Transcaribe Operador, esperamos que en 2026 sea de 254 con la compra de 100 buses más, para los cuales desde ya estamos priorizando recursos para que en el 2027, antes de terminar nuestro mandato, Transcaribe Operador tenga una flota verdaderamente masiva que supere los 300 buses en óptimas condiciones con eventuales compras. Y nuestro eventual ingreso a la operación de los privados nos permitirá llegar a números como 550 buses en buenas condiciones”, indicó el alcalde Dumek Turbay.

Por su parte Ercilia Barrios Flórez, gerente de Transcaribe, le agradeció al mandatario de los cartageneros el haber convertido a Transcaribe en una de sus prioridades de gobierno, y por brindarles “todas las herramientas para que el sistema, así como la ciudad, continúe recuperando su brillo y esplendor”.

La convocatoria pública de oferentes la abrieron el 12 de agosto e irá hasta el 1° de septiembre, y el acta de inicio del contrato, una vez elegido el oferente ganador de la convocatoria, será firmada el 30 de septiembre de 2025.