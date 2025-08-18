La Alcaldía de Valledupar, a través de la Secretaría de Educación Municipal, preparó un plan de contingencia para las instituciones educativas en respuesta a la falta de fluido eléctrico anunciada por las empresas Afinia y Transelca, para este martes 19 de agosto en distintos sectores de Valledupar y la zona rural.

Frente al anuncio, se cancelará la jornada escolar en las instituciones ubicadas en los sectores donde no se contará con el servicio de energía, medida socializada con rectores y equipos directivos de establecimientos educativos oficiales de tal manera que se trasladen a sedes principales y rurales.

La secretaria de Educación Municipal, Karol Lobo Cardona, informó que los trabajos programados afectarán también la logística del Programa de Alimentación Escolar, PAE, por tal razón se dispuso de un plan de acción para la entrega en los casos requeridos y la reprogramación en otros, buscando garantizar que ningún niño, niña o adolescente beneficiario quede desatendido.

“Confiando en la disposición de los directivos, docentes, familias y estudiantes para asumir esta contingencia de manera solidaria, el gobierno del alcalde Ernesto Orozco, reitera su compromiso con la garantía del derecho a la educación y a la alimentación escolar, aun en circunstancias adversas como las presentadas por la suspensión del servicio eléctrico”, declaró Lobo Cardona.

Las medidas establecidas son las siguientes: se suspende la Comida Caliente Transportada para las Instituciones Educativas Alfonso Araujo Cotes, CASD Simón Bolívar, Casimiro Raúl Maestre, Daniel Tapias Pico, Consuelo Araujo Noguera, Eduardo Suárez Orcasita, Joaquín Ochoa Maestre, La Nevada, Leonidas Acuña, sede Rafael Valle Meza, sede 20 de Julio, Nelson Mandela, Nuestra Señora de Fátima, Cinco de Enero, San Joaquín y su sede 25 de diciembre, Las Casitas, Villa Fuentes, José Antonio Galán, Mixta N°. 4, Guatapurí y Mixta N°. 6.

Con las Raciones Preparadas en Sitio, se trabajará con normalidad en la zona rural en las instituciones: Los Ciruelos, Virgen del Carmen, Escuela Rural Mix Callao, San Miguel, Los Ceibotes, La Carolina, Los Calabazos, Patillal-primaria, La Vega Arriba, José Celestino Mutis, Mixta de Guacoche, El Jabo, Escuela Rural Mixta Guacochito, Los Corazones, Antonio Enrique Díaz Martínez, Escuela Nueva de Las Raíces, El Alto de la Vuelta, Badillo, Valencia de Jesús, Mixta de El Cielo, Luis Rodríguez Valera, Guaymaral, Buenos Aires, Campo Alegre, Caracolí, Mixta Eglenia Quiroz, Las Mercedes, Mixta No. 1, Los Venados, Sabanita, San Martín, Juana de Atuesta y Villa Germania.

Con ajuste de horario, se mantienen las Raciones Preparadas en Sitio, en los centros Oswaldo Quintana Quintana, Ricardo González, Andrés Escobar Escobar, César Pompeyo y Milciades Cantillo Costa.

Mientras que en las instituciones urbanas que reciben Raciones Industrializadas se reprogramó la entrega para el miércoles 20 de agosto de 2025, allí se encuentran Jesús Sierra Uribe, Dagoberto Fuentes Zuleta, C.D.V., Carlota Uhía de Baute, Campo Herrera, Villa Corelca, Consuelo Araujo Noguera, Casimiro Raúl Maestre, Mixta No. 3, Mixta No. 5, Enrique Pupo Martínez, San Fernando, El Conductor, Mixta No. 4, Alfonso Cotes Queruz, Joaquín Ochoa Maestre, Escuela Roig y Villalba, Jaime Molina, Villa Castro, Francisco Molina Sánchez, Santo Domingo, Manuel Germán Cuello, Hogar del Niño, Nuestra Señora de Fátima, Bello Horizonte, Villa Yaneth, Divino Niño, Alberto Herazo Palmera y Eduardo Suárez Orcasita.

Finalmente, la Secretaría de Educación Municipal confirmó que las instituciones ubicadas en el área rural y que prestarán el servicio con normalidad recibirán sus Raciones Industrializadas, como son: Media de Aguas Blancas, Escuela Nueva La Sierrita, Casa Blanca, El Silencio, María Paz, Mixta N°. 1 de Aguas Blancas, Mixta No. 2 de Aguas Blancas, Rodolfo Castro Castro, Mixta Diluvio Abajo, Josefina Castro Castro, Juana de Atuesta, Los Ciruelos, Santa Rosa, Escuela Nueva Sabanitas, Escuela Nueva San Isidro, Escuela Rural Mixta La Cuba, Escuela Rural Mixta La Montaña, Escuela Nueva El Mamón, Escuela Nueva El Palmar, Los Cominos de Tamacal, Luis Ovidio Rincón Lobo (Valencia), Mixta Praderas de Camperucho, sede Camilo Torres, sede Canta Rana, sede El Descanso, sede El Diluvio, sede El Oasis, sede Las Gallinetas, sede Las Mercedes, sede Los Jardines, sede Los Palmitos, sede Mata de Caña, sede Monte de Oro, sede Montecristo Abajo, sede Quebrada San Martín, sede San Jorge, sede Santa Tirsa, sede Sicarare, sede Tierras Nuevas.