Las unidades de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Metropolitana de Montería activaron a primeras horas de la mañana de este lunes festivo, 18 de agosto, los operativos tendientes a garantizar un feliz y seguro retorno de los viajeros a sus destinos.

Puestos de control y áreas de prevención están en los corredores viales de paso nacional de los municipios que hacen parte de su jurisdicción, entre ellos la ciudad de Montería.

Cortesía Policía de Montería.

El mayor Yúber Córdoba, jefe encargado de la Seccional de Tránsito y Transporte de Montería, informó que el despliegue operativo está enmarcado en la estrategia ‘Seguros, Cercanos y Presentes’ que busca proteger a los viajeros y prevenir accidentes, asegurando que tanto los ciudadanos como los visitantes lleguen a salvo a sus destinos.

Policía de Córdoba

El oficial hace un llamado a la prudencia y reitera las siguientes recomendaciones para los conductores: verifique el estado de su vehículo (frenos, llantas, luces y niveles de aceite) antes de iniciar el viaje; respete los límites de velocidad y las señales de tránsito; no conduzca bajo los efectos del alcohol o sustancias psicoactivas, y asegúrese de que todos los ocupantes del vehículo lo utilicen.

Importante realizar pausas activas. Si el viaje es largo, deténgase cada dos horas para descansar y evitar la fatiga.

