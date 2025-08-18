En un comunicado de prensa, la empresa Air-e anunció que con el fin de realizar labores de poda preventiva, este martes 19 de agosto se suspenderá el suministro de energía en el municipio de Repelón.

Lea más: Posibles cambios extremos en el clima para finales del siglo XXI: más calor y sequía para el Atlántico

Los trabajos para el retiro de las ramas de los árboles que hacen contacto con redes eléctricas, se llevarán a cabo entre las 8:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Cortesía Los trabajos se adelantan para mejorar la prestación del servicio de energía.

Durante las obras estarán sin servicio de energía los usuarios de Repelón y sectores en la vía a Villa Rosa.

Lea más: Estos son los atlanticenses que conquistaron el Festival Nacional de la Cumbia 2025

En Barranquilla

Por otra parte, se adelantarán adecuaciones eléctricas en Barranquilla, con breves interrupciones en los siguientes sectores: de 8:00 de la mañana a 8:58 de la mañana, calle 75 con la carrera 26C2 en El Silencio; de 9:00 de la mañana a 9:58 de la mañana, carrera 22D con la calle 73 esquina en Nueva Colombia; de 10:00 de la mañana a 10:58 de la mañana, carrera 24 con la calle 72B, en San Felipe; de 11:00 de la mañana a 12:00 del mediodía, calle 63B con la carrera 28 en Nueva Granada; de 1:00 de la tarde a 1:58 de la tarde, carrera 21B con la calle 73, en Nueva Colombia; de 2:00 de la tarde a 2:58 de la tarde, calle 75 con la carrera 21B, en San Felipe; de 3:00 de la tarde a 3:58 de la tarde, carrera 23C con la calle 68B, en San Felipe y de 4:00 de la tarde a 5:00 de la tarde, carrera 21B con la calle 72C en San Felipe.

Cortesía Air-e. Trabajos de Air-e.

Lea más: La Fábrica de Cultura será escenario del primer Simposio de Memoria, Patrimonio Documental y Ciudadanía Mundial en la Era Digital

Finalmente, para ejecutar labores de cambio de redes eléctricas, hay trabajos programados en la calle 80 con la carrera 42D1 en Ciudad Jardín, entre las 7:50 de la mañana y las 4:00 de la tarde.