Este jueves 21 de agosto, el auditorio de la Fábrica de Cultura reunirá a catedráticos, estudiantes, archivistas, historiadores y apasionados por la historia de Barranquilla para participar en el primer Simposio Memoria, Patrimonio Documental y Ciudadanía Mundial en la Era Digital, organizado por el Archivo Histórico de Barranquilla.

El encuentro busca fortalecer la estrategia de recuperación de memoria histórica, compartiendo resultados de la agenda desarrollada recientemente por el Archivo Histórico en diferentes archivos de España. Estos hallazgos enriquecerán la dinámica archivística local y evidenciarán el impacto de la era digital en la preservación y conservación del patrimonio documental.

La jornada iniciará a las 8:00 a. m. y se extenderá hasta las 4:30 p. m., con conferencias sobre temas como ‘Patrimonio documental y su preservación digital en el mundo’, ‘Nuevas tecnologías para la preservación y difusión de la memoria’ y ‘El ciudadano como parte de la memoria colectiva’. Además, estudiantes del Diplomado en Historia de Barranquilla ofrecerán una experiencia inmersiva sobre la historia barrial.

El alcalde Alejandro Char invitó a los barranquilleros y residentes de la ciudad a inscribirse y participar en este evento, que busca resguardar el pasado para construir un futuro que respete y exalte las virtudes que han caracterizado a Barranquilla desde sus inicios.

Los interesados pueden registrarse a través del enlace oficial o seguir la transmisión en vivo por el canal de YouTube de la Alcaldía de Barranquilla. Para más detalles sobre la programación y los conferencistas invitados, se recomienda estar atentos a la cuenta de Instagram del Archivo Histórico de Barranquilla.