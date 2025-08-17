Establecimientos del Centro Comercial Viva Barranquilla ya se suman a las jornadas de trámite de expedición de certificados de seguridad humana y contraincendios, una iniciativa desarrollada por la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía de Barranquilla, a través del Cuerpo Oficial de Bomberos y en articulación con la Oficina de Gestión del Riesgo.

La campaña busca garantizar el bienestar de los ciudadanos y facilitar el proceso para que administradores y responsables de comercios de los centros comerciales de la ciudad se acerquen a la oferta institucional.

El secretario de Gobierno, Nelson Patrón Pérez, enfatizó en que los factores de riesgo tienden a aumentar en los establecimientos de comercio debido a la manipulación de elementos químicos, altas temperaturas, el uso de pipetas de gas, entre otras circunstancias.

Por lo tanto, antes de iniciar el funcionamiento de una empresa, aseveró que es obligatorio contar con el certificado de protección contra incendios y seguridad humana, expedido por el Cuerpo de Bomberos de Barranquilla, para evitar emergencias o sanciones.

Por su lado, Yajaira Ríos, gerente del centro comercial Viva Barranquilla, aprovechó esta alianza con el Distrito para “invitar a toda la comunidad, a todo el sector comercio, a toda la ciudadanía a que nos pongamos al día en todo lo que tiene que ver con los certificados de seguridad humana y Cuerpo de Bomberos. La ciudad necesita estar protegida y contar con unos establecimientos que realmente cuenten con todos los sistemas de protección”, expresó.

Finalmente, el Distrito hizo un llamado a gerentes, administradores y propietarios de establecimientos comerciales para que se unan a esta iniciativa que busca garantizar espacios con condiciones aptas para el ejercicio de su actividad económica y ofrecer un servicio seguro a la ciudadanía.