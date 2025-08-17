La empresa Air-e ejecutara este lunes 18 de agosto labores de mantenimiento en inmediaciones del Corredor Universitario, que implicarán suspensiones breves del servicio de energía en distintos sectores de Barranquilla y Puerto Colombia.

Las obras se llevarán a cabo con breves maniobras de la siguiente manera:

Circuito Nueva Barranquilla 5, de 7:10 de la mañana a 7:30 de la mañana y de 4:45 de la tarde a 5:55 de la tarde.

Sectores sin energía: Calle 136, entre las carreras 51B y 53; carrera 26, entre calles 3B y 135; calles 3B a la 14, entre las carreras 20 a la 51B; calle 3B, entre las carreras 13 a la 26 en Villa Campestre.

Circuito Nueva Barranquilla 5, de 7:20 de la mañana a 7:40 de la mañana y de 5:40 de la tarde a 5:50 de la tarde.

Sectores sin energía: calles 130 a la 135, entre las carreras 51B y la 57 en Villa Campestre.

Circuito Nueva Barranquilla 5, de 7:36 de la mañana a 8:25 de la mañana y de 4:40 de la tarde a 5:36 de la tarde.

Sectores sin energía: Avenida Circunvalar, desde la carrera 42F y la carrera 43, Carrera 46 (Vía al mar).

Circuito Puerto de Oro 5, de 7:40 de la mañana a 8:05 de la mañana y de 5:00 de la tarde a 5:25 de la tarde.

Sectores sin energía: Carrera 46 (vía al mar), kilómetro 5, Universidad del Atlántico, Colegio Real de Colombia.

La empresa recordó que estas labores son necesarias para garantizar la confiablidad y continuidad del servicio.